Schwere Kämpfe im Ukraine-Krieg

Kiew. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat es am Wochenende schwere Gefechte gegeben. Russland habe »Angriffe beinahe an allen Abschnitten im Osten und Süden unseres Landes durchgeführt«, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit. Ukrainische Stellungen seien mit mehr als 100 Gleitbomben angegriffen worden. 30 Gleitbomben seien im russischen Kursk gegen dorthin vorgedrungene ukrainische Truppen eingesetzt worden. Entlang der gesamten Frontlinie habe es über den Tag gut 160 Gefechte gegeben. Als heikel wurde in der Erklärung aus Kiew die Situation im Abschnitt Pokrowsk bezeichnet. Dort befinde sich die Ortschaft Selidowe zum Großteil unter russischer Kontrolle, ihre baldige Einnahme werde erwartet. Auch bei Girnik stehe man in dem Abschnitt unter Druck. Der Ort soll ebenfalls kurz vor der Einnahme durch Russland stehen. (dpa/jW)