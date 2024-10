Ukraine: Guterres nicht willkommen

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat offenbar einen Besuch von UN-Generalsekretär António Guterres in Kiew abgelehnt, nachdem dieser am Gipfeltreffen der BRICS in Russland teilgenommen hatte. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Präsidentschaftskreisen. Guterres hatte laut einem Sprecher bei seinem Besuch in Kasan bekräftigt, dass der russische Einmarsch in die Ukraine einen Verstoß gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen darstelle. Er hatte sich außerdem für einen »gerechten Frieden« in der Ukraine ausgesprochen. (AFP/jW)