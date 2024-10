Tausende Haitianer fliehen

Port-au-Prince. Nach Schätzungen der UN-Migrationsbehörde vom Donnerstag sind in Haiti allein in der vergangenen Woche mehr als 10.000 Menschen vertrieben worden. Verschiedene gewalttätige bewaffnete Gruppen hatten ihre Angriffe auf eine Reihe von Städten außerhalb der Hauptstadt Port-au-Prince verstärkt. Ein Großteil der Metropole und ihrer Vororte wird bereits von ihnen kontrolliert. Die Auseinandersetzungen haben in Teilen der Bevölkerung eine Hungersnot ausgelöst. Die Banden haben Ackerland übernommen und Transportwege blockiert. Die Menschen, die aus ihren Häusern fliehen mussten, haben keine festen Einkommen mehr, um Lebensmittel zu kaufen. Am Donnerstag wurde ein gekennzeichneter UN-Hubschrauber mit 18 Personen an Bord über Port-au-Prince von Schüssen getroffen, wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in einer Erklärung an Reuters mitteilte. (Reuters/jW)