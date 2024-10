Flugtaxientwickler Lilium vor der Pleite

München. Der Flugtaxientwickler Lilium steht vor der Pleite. Das Unternehmen werde für die beiden wichtigsten operativen Töchter Insolvenz anmelden, teilte die börsennotierte Holding am Donnerstag mit. Der Antrag für die Lilium GmbH und die Lilium E-Aircraft GmbH werde in den nächsten Tagen beim Amtsgericht Weilheim gestellt, erklärte ein Sprecher. Der laufende Betrieb könne nicht mehr finanziert werden, damit drohe die Zahlungsunfähigkeit. Auch die börsennotierte Muttergesellschaft in den Niederlanden stehe möglicherweise vor der Insolvenz. (Reuters/jW)