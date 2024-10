BRICS: Venezuela und Türkei enttäuscht

Berlin. Venezuela hat am Donnerstag die Entscheidung Brasiliens kritisiert, ein Veto gegen die Aufnahme des Landes in die BRICS einzulegen. Dies berichtete BBC am Freitag. Das venezolanische Außenministerium bezeichnete den Schritt als »unmoralische Aggression«. Die Beziehungen zwischen den beiden Regierungen haben sich seit den Präsidentschaftswahlen vom Juli in Venezuela verschlechtert. Auch weitere Staaten sind enttäuscht, dass ihre Aufnahme nicht geklappt hat. Im Fall des NATO-Landes Türkei scheiterte es angeblich an einem Veto Indiens: Die Türkei unterhalte zu gute Beziehungen zu Pakistan. (jW)