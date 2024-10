Geheimabkommen zwischen Deutschland und Indien

Neu-Delhi. Bei den Regierungskonsultationen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi haben Deutschland und Indien am Freitag ein sogenanntes Geheimschutzabkommen unterzeichnet, wie es aus deutschen Regierungskreisen hieß. Solche Abkommen bieten einen Rahmen zum Austausch vertraulicher Informationen zwischen Behörden und Unternehmen der beteiligten Länder. Sie können je nach Ausgestaltung zum Beispiel eine stärkere Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik oder der Wehrtechnik ermöglichen. Unter anderem wurden ein Rechtshilfeabkommen in Strafsachen unterzeichnet sowie gemeinsame Übungen und Hafenbesuche der deutschen Marine mit indischen Partnern vereinbart. (dpa/jW)