Rio de Janeiro. Vor dem Halbfinalspiel in der Copa Libertadores zwischen Botafogo Rio de Janeiro und Peñarol Montevideo ist es in der brasilianischen Metropole zu Tumulten gekommen. Die Fans der uruguayischen Fußballmannschaft hatten nach Polizeiangaben Geschäfte geplündert und Fahrzeuge zerstört. Eine aufgebrachte Menge lieferte sich Straßenschlachten mit der Polizei, wie lokale Medien berichteten. Mehr als 250 Menschen wurden bisher nach Behördenangaben festgenommen. Auf Anordnung der Regierung sollen die Peñarol-Fans aus der Stadt eskortiert werden. Die Unruhen begannen nach Angaben der Polizei gegen Mittag, nachdem einer der Fans ein Mobiltelefon aus einer Bäckerei gestohlen hatte. Botafogo trifft am Mittwoch im Hinspiel des Halbfinals in der Copa Libertadores auf Peñarol. Das südamerikanische Turnier ist mit der Champions League in Europa vergleichbar. (dpa/jW)