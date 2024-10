USA: Anstieg der Säuglingssterblichkeit

Washington. Nach der Aufhebung des landesweiten Rechts auf Schwangerschaftsabbruch durch das Oberste Gericht in den USA ist es zu einem sprunghaften Anstieg der Säuglingssterblichkeit gekommen. Dies geht aus einer Studie hervor, die am Montag in der US-Fachzeitschrift JAMA Pediatrics veröffentlicht wurde. Demnach kam es in den Monaten nach dem Urteil zur Aufhebung des Abtreibungsrechtes zu einer höheren Säuglingssterblichkeit, Ursache waren oft angeborene Anomalien. In drei untersuchten Monaten – Oktober 2022 sowie März und April 2023 – lag die Säuglingssterblichkeit der Studie zufolge rund sieben Prozent höher als zuvor üblich. Dies habe in jedem dieser Monate durchschnittlich 247 zusätzliche tote Säuglinge bedeutet. (AFP/jW)