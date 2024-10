Gaza: Schwangere in Lebensgefahr

Gaza. Für Schwangere sind die Bedingungen in Gaza so katastrophal, dass das Austragen eines Kindes Frauen in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzt. Das geht aus einem Bericht des im Vereinigten Königreich herausgegebenen medizinischen Fachjournals The Lancet vom Mittwoch hervor. Es gebe einen »beispiellosen Anstieg von Todesfällen bei Müttern, Fehlgeburten und Totgeburten«, was zur »Verhinderung von Geburten im Gazastreifen« führe. In Gaza gebe es so gut wie keine Schwangerschaftsvorsorge mehr. Der Anstieg der Zahl von Frühgeburten sei riesig und werde oft durch den chronischen Stress der Vertreibung, Unterernährung und das Trauma der Luftangriffe durch das israelische Militär ausgelöst. Entbindungen im Freien seien an der Tagesordnung, genau wie die Zerstörung von Krankenhäusern und Kliniken. (jW)