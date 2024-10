Wirtschaftsnachrichten für viele unverständlich

Gütersloh. Viele junge Menschen empfinden Wirtschaftsnachrichten als zu kompliziert. Wie die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh am Donnerstag mitteilte, würden 54,9 Prozent von im Rahmen einer aktuellen Studie befragten 14- bis 25jährigen solche Nachrichteninhalte gerne besser verstehen. Auch im Schulunterricht sollte das Thema demnach eine größere Rolle spielen. Des weiteren gaben 53,8 Prozent der Befragten an, sich grundsätzlich für Wirtschaft zu interessieren. Dabei zeigten deutlich mehr männliche Heranwachsende (63 Prozent) als weibliche (44 Prozent) großes Interesse. Ebenso Jugendliche und junge Erwachsene mit mittlerem und höherem Bildungsniveau.(AFP/jW)