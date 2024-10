Industrie: Weniger Kreditaufnahmen

Frankfurt am Main. Für Unternehmen wird es in Deutschland zunehmend schwierig, Kredite aufzunehmen. Das meldete die staatliche Förderbank KfW am Mittwoch. Demnach berichteten 34,5 Prozent der Großunternehmen im dritten Quartal über schwierige Verhandlungen mit Finanzinstituten, ein Plus von 8,7 Prozentpunkten zum Vorquartal und von 13,2 Prozentpunkten im Jahresvergleich. Besonders betroffen seien Firmen aus der Industrie. Grundlage für die Erhebung des Geldhauses sind Konjunkturumfragen des Münchner Ifo-Instituts. (AFP/jW)