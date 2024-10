BDI will deutschen Tiefseebergbau

Berlin. Der Lobbyverband der deutschen Industrie fordert einen Einstieg der BRD in den Tiefseebergbau. Die Bundesregierung solle diesen vorbereiten, sagte Matthias Wachter, »Rohstoffexperte« des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), am Mittwoch gegenüber Reuters. Für Energiewende und Digitalisierung brauche es »sehr viel mehr kritische Rohstoffe«, so Wachter. Der Bedarf könne teilweise durch Rohstoffförderung in der Tiefsee gedeckt werden. Ein Strategiepapier des BDI wirft vor allem dem Wirtschaftsministerium unter Leitung von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) vor, den Abbau zu verzögern. (Reuters/jW)