Naturschutz: BUND geht gegen Ampel vor

Berlin. Der Umweltverband BUND reicht Verfassungsbeschwerde gegen die Naturschutzpolitik der Bundesregierung ein. Die entsprechenden Dokumente seien bereits am Dienstag abend bei den Richtern in Karlsruhe eingegangen, teilte der Verband in Berlin am Mittwoch mit. Damit soll die Regierung gezwungen werden, ein »umfassendes gesetzliches Konzept« zum Schutz der Artenvielfalt vorzulegen und den Verlust von Arten umgehend zu stoppen. Umweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) sehe einen »wirklich dringenden Handlungsbedarf«. (dpa/jW)