Polioimpfkampagne in Gaza gestoppt

Genf. Die Polioimpfkampagne in Gaza kann wegen permanenter israelischer Bombardements und der neuerlichen Vertreibung von Anwohnern nicht wie geplant fortgesetzt werden. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf mit. Geplant war, rund 120.000 Kinder unter zehn Jahren im Norden des Küstenstreifens mit einer zweiten Impfdosis zu versorgen. Die erste Runde Mitte September war ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Im mittleren und südlichen Gazastreifen erhielten bereits fast 443.000 Kinder ihre zweite Impfdosis. Die WHO warnte, dass der Aufschub die gesamte Kampagne gefährde. (dpa/jW)