Mikroben fressen Putzmittel

Suzhou. Biologen von der Xian Jiaotong–Liverpool University im ostchinesischen Suzhou haben in Proben aus Hongkong Bakterien entdeckt, die gegen Alkohol und Reinigungschemikalien resistent sind und deren Bestandteile als Nahrung verstoffwechseln. Das Team um Xinzhao Tong wollte herausfinden, welcher Selektionsdruck durch unser Putzverhalten für die Mikroben entstanden ist, und sammelte zu diesem Zweck 738 Proben aus verschiedenen öffentlichen und privaten Gebäuden, der U-Bahn, Bootanlegern und der Haut von Hongkonger Bewohnern. Die Genomanalysen enthüllten, dass einige dieser Mikroben Gene für Enzyme besitzen, mit deren Hilfe sie unter anderem Schutz- und Abwehrstoffe herstellen und menschengemachte Produkte verstoffwechseln können. Dadurch können sie auch sonst wenig ergiebige Stadtmaterialien als Nahrung nutzen. Zum städtischen Mikrobenfutter zählen offenbar auch Putzmittel. Das zeigte etwa ein bisher nur aus der Antarktis bekanntes säuretolerantes Bakterium, das die Forscher auf Handflächen fanden: Dessen Genom ermögliche es, »Ammoniumionen, die in Reinigungsprodukten enthalten sind, zu verstoffwechseln«. Der Stamm könne auch Restalkohol abbauen, der in herkömmlichen Desinfektionsmitteln enthalten ist, berichtet Tong. (jW)