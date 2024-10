UBS stößt Swisscard-Anteile ab

Zürich. Die Schweizer Großbank UBS stößt einen weiteren Geschäftsbereich der 2023 übernommenen Credit Suisse ab. Die 50prozentige Beteiligung des Geldhauses an der Kreditkartenanbieterin Swisscard AECS werde an das US-Unternehmen American Express verkauft, teilte Swisscard am Montag mit. Swisscard gab Karten von American Express sowie Mastercard und Visa für Credit-Suisse-Kunden heraus, die nun auf die bestehende UBS-Kreditkartenplattform überführt würden. (Reuters/jW)