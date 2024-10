Lufthansa stellt Flüge nach Beijing ein

Frankfurt am Main. Mit Beginn des Winterflugplans 2024/25 stellt die Lufthansa ihre tägliche Verbindung von Frankfurt am Main nach Beijing ein. Vom 27. Oktober an werde die Strecke »temporär nicht mehr bedient«, sagte eine Unternehmenssprecherin laut dpa-Meldung am Montag. Lediglich die Direktverbindung München–Beijing bleibe erhalten. Grund sei Konkurrenzdruck: Airlines aus China, der Türkei und der Region des Persischen Golfs würden von »niedrigen Standortkosten« profitieren. Sie nutzten zudem weiterhin die von westlichen Linien boykottierten kürzeren Flugrouten durch den russischen Luftraum, hieß es. (dpa/jW)