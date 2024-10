Westsahara: Plan zur Teilung dementiert

New York. Der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs, Farhan Haq, hat am Montag dementiert, dass ein von UN-Vermittler Staffan de Mistura am vergangenen Mittwoch gegenüber dem UN-Sicherheitsrat vorgebrachter Vorschlag, die Westsahara zwischen Marokko und der Befreiungsfront Polisario zu teilen, offiziellen Charakter habe. Das berichtete die Agentur Hespress. Schon bei dem Briefing am Mittwoch habe der schwedisch-italienische Diplomat betont, dass eine Teilung des Gebiets sowohl von Rabat als auch der Polisario-Front abgelehnt werde. (jW)