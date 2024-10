USA: Harris bei Ausgaben vorn

Washington. In den letzten Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November pumpt die demokratische Kandidatin Kamala Harris mehr Geld in den Wahlkampf als ihr republikanischer Gegenspieler Donald Trump. Vergangenen Monat gab Harris rund 270 Millionen US-Dollar aus, wie am Sonntag (Ortszeit) mitgeteilt wurde. Trump kam auf rund 78 Millionen. Im September hatte Harris 222 Millionen US-Dollar eingenommen, Trump nur 63 Millionen. Der Republikaner erhält jedoch weiterhin erhebliche Unterstützung von Großspendern wie dem Unternehmer Elon Musk. (Reuters/jW)