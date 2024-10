BRD soll »führendes KI-Land« werden

Frankfurt am Main. Auf dem »Digitalgipfel« der Bundesregierung betonte Digitalminister Volker Wissing (FDP) am Montag, die Ampel wolle die BRD »zum führenden KI-Land in Europa machen«. Um dies erreichen zu können, müsse die KI-Verordnung der EU »wirtschaftsfreundlich« umgesetzt und eine »bessere Datenverfügbarkeit« für »innovative Startups« gewährleistet werden. (dpa/jW)