Sondierungsgespräche in Sachsen beginnen

Dresden. Mehr als sieben Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen nimmt die CDU mit dem BSW und der SPD an diesem Dienstag morgen in Dresden Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungsbildung auf. Die Spitzengremien der drei Parteien hatten in der vergangenen Woche mit entsprechenden Beschlüssen den Weg dafür frei gemacht. Nach der Landtagswahl am 1. September führten die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die SPD in Sachsen zunächst sogenannte Kennenlerngespräche. Diese mündeten in einem gemeinsamen Papier, das nun Grundlage der Sondierungen ist. (dpa/jW)