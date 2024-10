US-Verteidigungsminister besucht Ukraine

Kiew. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zwei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. »Ich bin zurück in der Ukraine, zum vierten Mal als Verteidigungsminister«, schrieb Austin am Montag auf X. Sein Besuch zeige, dass »die USA zusammen mit der internationalen Gemeinschaft weiter an der Seite der Ukraine stehen«. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij kündigte Austin ein neues »Rüstungspaket« für Kiew im Wert von 400 Millionen US-Dollar an. Darunter seien Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Panzerabwehrwaffen. (AFP/jW)