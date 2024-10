Özdemir: Russland schuld an Überfischung

Luxemburg. Zum Beginn der Konferenz der Fischereiminister der EU hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) angekündigt, weitere Einschnitte für deutsche Küstenfischer verhindern zu wollen. Am Montag sagte er am Rande der Verhandlungen in Luxemburg, kleine Küstenfischer hätten »keine substanziellen Auswirkungen« auf die Erholung der Fischbestände. Bislang dürfen diese geringe Mengen an Hering fangen. Für das kommende Jahr will die EU-Kommission diese Sonderregelungen streichen. Die EU habe wegen zu hoher Fangmengen zwar »dramatische Probleme«, die Verantwortung für die Überfischung liegt laut Özdemir aber woanders. »Wir wissen, dass die Fischerei, wie sie Russland praktiziert, sich dramatisch auf die Bestände auswirkt«, so Özdemir. Russische Fischer fischten, »wenn der Dorsch laicht«: »Das widerspricht allen Grundsätzen einer vernünftigen Fischerei.« (AFP/jW)