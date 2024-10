Köln. Sein Abschiedsspiel in Köln hat ein juristisches Nachspiel für den früheren Fußballstürmer Lukas Podolski. Ihm droht ein Bußgeld von der Stadt Köln wegen des Abbrennens von Pyrotechnik. »Wir haben eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit geschrieben«, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Im Nachgang seines Abschiedsspiels am 10. Oktober im Stadion seines früheren Klubs 1. FC Köln hatte Podolski mit den Fans gefeiert und eine brennende Fackel in der Hand gehalten – live im Fernsehen. (dpa/jW)