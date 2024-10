Holocaustforscher Yehuda Bauer gestorben

Jerusalem. Der Holocaustforscher Yehuda Bauer ist am Freitag im Alter von 98 Jahren in Jerusalem gestorben. Das teilte das Internationale Auschwitz-Komitee mit. Als Professor für Holocaust-Studien habe er über viele Jahre hinweg die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem geprägt, schrieb das Komitee. Bauer wurde 1926 in Prag geboren. Er und seine Familie konnten am 15. März 1939, am Tag des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in die Stadt, die lange vorbereitete Emigration nach Palästina antreten. Seine frühe historische Forschung konzentrierte sich auf den jüdischen organisierten Widerstand gegen das Naziregime, wie die Jüdische Allgemeine am Sonnabend online berichtete. (dpa/jW)