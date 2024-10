Griechischer Seeverkehr wird bestreikt

Athen. Der Seeverkehr wird in Griechenland aktuell durch einen 48stündigen Streik unterbrochen. Wie dpa am Dienstag meldete, sind sowohl Einheimische als auch Touristen betroffen. Inseln ohne Flughafen blieben so »von der Außenwelt« abgeschnitten. Die Seemannsgewerkschaft PNO fordert eine 15prozentige Lohnerhöhung, die Reeder wiederum wollen nur drei Prozent zahlen. Aus Sicht der Gewerkschaft könnten die Reeder das geforderte Lohnplus sehr wohl tragen, da diese jährlich 150 Millionen Euro an staatlichen Subventionen kassieren würden. Finanzielle Mittel, die eigentlich für die »Erneuerung und Modernisierung« unrentabler Linien vorgesehen sind.(dpa/jW)