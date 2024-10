Autozulieferer ZF steigt bei Chipfabrik aus

Frankfurt am Main. Der kriselnde Autozulieferer ZF Friedrichshafen zieht sich von der Beteiligung an einer geplanten Chipfabrik im Saarland zurück, wie Reuters am Dienstag unter Berufung auf einen Insider meldete. Gemeinsam mit dem US-Chiphersteller Wolfspeed und dank staatlicher Subventionen von 2,75 Milliarden Euro sollten dort ab 2027 Siliciumkarbid-Halbleiter gefertigt werden. Das US-Unternehmen Wolfspeed lege das Projekt wegen der momentanen Flaute bei Elektroautos erst einmal auf Eis, hieß es weiter. (Reiters/jW)