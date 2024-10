Moskau bestellt deutschen Botschafter ein

Moskau. Aus Protest gegen die Eröffnung des neuen Marinehauptquartiers »Commander Taskforce Baltic« in Rostock hat die russische Regierung den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), einbestellt. »Der Botschafter Deutschlands in Moskau ist ins russische Außenministerium einbestellt worden, wo ihm entschiedener Protest übermittelt wurde«, erklärte das Ministerium am Dienstag. Die »Ausweitung militärischer NATO-Infrastruktur im ehemaligen Ostdeutschland wird die negativsten Folgen haben«, hieß es in der Mitteilung. (AFP/jW)