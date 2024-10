NATO-Chef: Kein Wissen um Nordkoreaner in der Ukraine

Yves Herman/Reuters Weiß von nichts: der neue NATO-Chef Mark Rutte (Brüssel, 16.10.2024)

Brüssel. Der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte kann nach eigenen Angaben Berichte, wonach Nordkoreaner an der Seite von russischen Soldaten in der Ukraine kämpfen sollen, nicht bestätigen. Die Berichte selbst seien besorgniserregend, so Rutte. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte am Sonntag behauptet, die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) stelle Russland seine Bürger als Arbeitskräfte oder sogar Soldaten zur Verfügung. Die russische Regierung hat diese Behauptung zurückgewiesen. (Reuters/jW)