Austin. Max Verstappen hat seine ungewohnte sieglose Zeit in der Formel 1 beendet. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister feierte im Sprintrennen von Austin den ersten Erfolg seit seinem Grand-Prix-Gewinn am 23. Juni in Barcelona. Im WM-Kampf büßte er damit im Red Bull erstmals seit dem Großen Preis von Belgien keine Punkte gegen seinen Verfolger Lando Norris ein. Statt dessen erhöhte er den Vorsprung auf den McLaren-Piloten um zwei Zähler auf 54 Punkte. Schon am Sonntag (nach Redaktionsschluss) beim Hauptrennen mit dem Großen Preis der USA kann sich das aber ändern. Norris schaffte es im Sprint auf Platz drei, in der letzten Runde wurde er noch von Carlos Sainz im Ferrari überholt. (dpa/jW)