Riad. Kurz nach dem wohl letzten Duell mit Rafael Nadal auf dem Tennisplatz hat sich Novak Đoković noch einmal tief vor seinem langjährigen Dauerrivalen verneigt. »Der letzte Tanz war ein epischer Tanz und natürlich emotional«, schrieb der 37 Jahre alte Đoković auf der Plattform X nach der Partie beim Showturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien gegen den ein Jahr älteren Nadal. »Ich werde unsere Rivalität für immer in Ehren halten. Tennis wird dich vermissen.« Nadal hatte sich dem Olympiasieger bei der Partie um Platz drei bei dem Miniturnier am Sonnabend mit 2:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben müssen. (dpa/jW)