Türkei: BRD liefert »selbstverständlich« Waffen

Istanbul. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei seinem Besuch in Istanbul eine engere Kooperation im Rüstungsbereich in Aussicht gestellt. Die seit fast neun Jahren brachliegenden deutsch-türkischen Regierungskonsultationen, also Treffen der Regierungschefs und mehrerer Minister, sollen laut Scholz als »sichtbares Zeichen« der verbesserten Beziehungen wiederbelebt werden. Scholz nannte es in Istanbul »selbstverständlich«, dass der NATO-Partner Türkei deutsche Rüstungsgüter erhält, und zeigte sich sogar offen für die Lieferung von »Eurofighter«-Kampfjets. (dpa/jW)