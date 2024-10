Türkei: Proteste nach Femiziden halten an

Istanbul. In der Türkei sind am Sonnabend erneut zahlreiche Menschen gegen Frauenmorde auf die Straße gegangen. Allein an einem Protestzug in Istanbul beteiligten sich mehrere hundert Menschen, wie ein AFP-Journalist berichtete. »Erdoğan Mörder! AKP Mörder!« riefen einige Demonstrantinnen in Sprechchören, die sich gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Partei richteten. Viele hielten Fotos von zwei 19jährigen Mädchen hoch, die in der Woche zuvor getötet worden waren. Seitdem gibt es in der Türkei jeden Tag Proteste. (AFP/jW)