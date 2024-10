EZB senkt erneut Leitzins

Frankfurt am Main. Auf die nachlassende Inflation reagiert die Europäische Zentralbank (EZB) mit der dritten Leitzinssenkung seit dem Sommer. Am Donnerstag beschloss sie, den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent nach unten zu setzen. Zu diesem Zins können Finanzinstitute bei der Zentralbank Geld »parken«. Der Hauptrefinanzierungssatz wiederum, zu dem sich Banken Geld leihen können, wurde im selben Umfang gekappt – auf das neue Niveau von 3,4 Prozent. (Reuters/jW)