Pakistan: Expremier isoliert seit 13 Tagen

Islamabad. Der inhaftierte frühere pakistanische Premier Imran Khan ist nach Angaben seiner Partei seit 13 Tagen ohne Kontakt zur Außenwelt. Wie die Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) am Donnerstag auf X mitteilte, halte ihn das Militärregime »jetzt in Isolationshaft, ohne Zugang zu Sonnenlicht, ohne medizinische Versorgung und ohne Beweise für sein Wohlergehen«. Khan war 2022 mit einem Misstrauensvotum gestürzt und seither mit zahlreichen Anklagen überzogen worden. Er und seine Partei prangern eine politische Verfolgung an. Vor zwei Tagen hatte auch Khans Exfrau Jemima Goldsmith geklagt, dass Khan »jetzt völlig isoliert« und ohne Kontakt zur Außenwelt sei. (jW)