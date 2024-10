Polizeieinsatz muss neu verhandelt werden

Karlsruhe. Der Fall um den Tod eines Manns nach einem Polizeieinsatz in Mannheim muss vor dem Landgericht der baden-württembergischen Stadt neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob die Verurteilung eines Polizisten wegen Körperverletzung im Amt nach festgestellten Rechtsfehlern auf, wie der BGH am Donnerstag mitteilte. Der Polizist war im März zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden. In dem Prozess war es um den Tod eines psychisch kranken 47jährigen im Mai 2022 nach einem Einsatz gegangen. Der Polizist soll den Mann mit Pfefferspray besprüht und ihm vier Faustschläge versetzt haben. (AFP/jW)