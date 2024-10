Hauptverhandlung am BGH im Fall Lina E.

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich im Februar 2025 in einer mündlichen Hauptverhandlung mit dem Urteil gegen die »mutmaßliche Linksextremistin Lina E.«. Das teilte das höchste deutsche Strafgericht in Karlsruhe am Donnerstag mit. Das Oberlandesgericht Dresden hatte die Studentin im Mai 2023 wegen mutmaßlicher Angriffe auf Neonazis zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Trotzdem kam sie nach zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft zunächst frei. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. Die Reststrafe muss sie erst verbüßen, falls das Urteil rechtskräftig ist. Sowohl Bundesanwaltschaft als auch die Angeklagte hatten Revision eingelegt. (dpa/jW)