Britische Polizei untersucht Paketbrand

London. Nach der Bundesanwaltschaft ermittelt nun auch die britische Antiterrorpolizei wegen eines brennenden Pakets in einem Luftfrachtlager. Es werde untersucht, ob russische Spione eine Bombe in einem Paket plaziert hätten, das nach der Ankunft mit dem Flugzeug in Flammen aufging, meldete die Agentur PA. Der Vorfall habe sich laut einer Behördensprecherin schon am 22. Juli in Minworth nahe Birmingham zugetragen. Dabei sei niemand verletzt worden. Wie die deutschen Geheimdienste behauptet auch der britische MI5, Russland wolle mit Hilfe etwa von Paketbomben Chaos in »Europa« schüren. (dpa/jW)