Israel meldet Tod von Hamas-Chef Sinwar

Tel Aviv. Die Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts sind am Donnerstag nachmittag darüber informiert worden, dass Hamas-Führer Jahja Sinwar sehr wahrscheinlich tot ist. Das teilte die Agentur Reuters unter Berufung auf Insider mit. Zur gleichen Zeit meldeten auch israelische Medien Sinwars Tod. Eine Stellungnahme der Hamas lag zunächst nicht vor. Die Armee hatte zuvor erklärt, dass sie prüfe, ob Sinwar bei einem Angriff auf ein Gebäude im Norden des Gazastreifens getötet worden sei. In sozialen Netzwerken wurde allerdings verbreitet, dass es sich bei den Berichten über Sinwars Tod um Falschmeldungen handele. Sinwar war an die Spitze der Hamas gewählt worden, nachdem sein Vorgänger Ismail Hanija im Juli bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet worden war. Er gilt als Hauptstratege des Angriffs vom 7. Oktober. (Reuters/jW)