London. Die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuer Fußballnationaltrainer Englands ist offiziell. Der englische Verband FA bestätigte, dass der 51jährige Deutsche die Three Lions ab Januar übernehmen wird und zur in Kanada, Mexiko und den USA stattfindenden WM 2026 führen soll. Ob der Vertrag auch bis zur EM 2028, bei der England Mitgastgeber sein wird, laufen wird oder entsprechende Klauseln beinhaltet, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Schon am Dienstag hatten diverse Medien übereinstimmend von einer Einigung zwischen dem Verband und dem ehemaligen Coach unter anderem des FC Bayern, FC ­Chelsea, von Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund berichtet. (dpa/jW)