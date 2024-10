Google will Atomkraft für Rechenzentren

Alameda. Wie Microsoft will auch Google auf Atomstrom setzen. Der Konzern plant, ab 2030 im großen Stil aus neu entwickelten Minireaktoren des US-Startups »Kairos Power« Energie zu beziehen, die wiederum die konzerneigenen Rechenzentren versorgen soll, erklärte Google-Manager Michael Terrell am Montag gegenüber der Financial Times. Eine Leistung von 500 Megawatt pro Jahr soll bis 2035 erreicht werden. Die Reaktoren von Kairos werden im übrigen nicht mit Wasser, sondern mit geschmolzenen Flouridsalzen gekühlt. (dpa/jW)