Philippinen: Manöver mit USA begonnen

Manila. Die USA und die Philippinen haben am Dienstag eine gemeinsame Militärübung in der Region begonnen. Tausende Marinesoldaten nehmen an der zehntägigen Übung vor der philippinischen Hauptinsel Luzon teil, die rund 800 Kilometer von Taiwan entfernt liegt. Beteiligt sind auch Militärs aus Australien, Großbritannien, Japan und Südkorea. Der philippinische Brigadegeneral Vicente Blanco erklärte, dass es bei dem jährlich stattfindenden Manöver insbesondere um Küstenverteidigung gehe. Ein US-Vertreter sagte, die Übungen zielten darauf ab, den USA und ihren Verbündeten zu helfen, auf »jede Krise oder Eventualität« reagieren zu können. (AFP/jW)