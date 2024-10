Albanien: Abschiebung aus Italien beginnt

Tirana. Italien hat mit der Abschiebung von Asylsuchenden in Aufnahmezentren im Nicht-EU-Land Albanien begonnen. Die Ankunft einer ersten Gruppe wird an diesem Mittwoch erwartet, teilte das italienische Innenministerium mit. Die Betroffenen sollen in die Lager am Adriahafen Shëngjin sowie in Gjadër im Landesinnern verbracht werden. Die 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch waren zuvor auf dem zentralen Mittelmeer von den italienischen Behörden auf offener See abgefangen worden. (dpa/jW)