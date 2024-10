Mützenich: Israels Botschafter einbestellen

Berlin. Wegen des israelischen Beschusses von Soldaten der UN-Friedenstruppe im Südlibanon (UNIFIL) hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Einbestellung des israelischen Botschafters gefordert. »Ich erwarte, dass die Bundesregierung den israelischen Botschafter über unsere Haltung informiert«, sagte Mützenich am Dienstag in Berlin. Er könne sich deshalb »gut vorstellen, wenn die Bundesregierung den israelischen Botschafter zu dieser Frage auch ins Auswärtige Amt einbestellt«. Der SPD-Politiker bezeichnete den Beschuss der »Blauhelme« als »nicht akzeptabel«. Aus der CDU kam Kritik an Mützenichs Aussagen. (dpa/jW)