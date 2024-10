Luftabwehr aus USA in Israel eingetroffen

Tel Aviv. Die israelische Regierung will ihre Entscheidung über eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff von Anfang des Monats »auf Grundlage unseres nationalen Interesses« treffen, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag. Die Washington Post und das Wall Street Journal hatten am Montag (Ortszeit) berichtet, dass Israel den USA zugesichert habe, bei einem möglichen Angriff auf Iran auf den Beschuss dortiger Atom- und Ölanlagen zu verzichten. Demnach befürchte US-Präsident Joseph Biden, dass ein solcher Angriff einen umfassenden Krieg im Nahen Osten auslösen und die Energiepreise kurz vor der US-Präsidentschaftswahl in die Höhe treiben könnte. Unterdessen sind am Montag auch die ersten Komponenten des THAAD-Raketensystems in Israel eingetroffen, mit dessen Installierung Washington die israelische Luftabwehr aufrüsten will. (AFP/dpa/jW)