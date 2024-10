Tempolimit 50 auf Pariser Stadtautobahn

Michael Evers/dpa

Paris. In Paris gilt ab sofort auf der kompletten Stadtautobahn nur noch Tempo 50. Mit dem Austausch der letzten 70-Schilder gegen die neuen 50-Schilder werden auch die zahlreichen Radarfallen an der stark befahrenen »Périphérique« auf die reduzierte Höchstgeschwindigkeit umgestellt.

Bürgermeisterin Anne Hidalgo setzte das neue Tempolimit gegen zahlreiche Proteste, auch aus dem Verkehrsministerium, durch. Die Reduzierung soll unter anderem für weniger Lärm für die Tausenden Anlieger des 35 Kilometer langen Autobahnrings sorgen. Allerdings liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Ringautobahn in Stoßzeiten ohnehin deutlich unter 50 Kilometern pro Stunde. Täglich fahren rund 1,5 Millionen Autos über die Stadtautobahn, was sie zu einer der am meist befahrenen Straßen Europas macht. (dpa/jW)