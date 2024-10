Tschetschenien: Kadyrow droht mit Blutrache

AP/dpa Ramsan Kadyrow, Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien (29.3.2022)

Grosny. Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow hat drei russischen Politikern aus dem Nordkaukasus mit Blutrache gedroht. In einer Rede vor Offizieren des Sicherheitsapparates in Grosny in der muslimisch geprägten Teilrepublik Tschetschenien beschuldigte er die drei, sie hätten einen Mord an ihm in Auftrag gegeben.

Das Video der Rede veröffentlichte Kadyrow auf Telegram. Hintergrund ist ein geschäftlicher Konflikt um Russlands größten Onlinehändler Wildberries. Dieser artete im September in Moskau in eine Schießerei aus, bei der zwei Menschen starben.

Kadyrows Drohungen richteten sich gegen zwei Politiker aus der Nachbarrepublik Dagestan: Sulejman Kerimow, Senator im russischen Föderationsrat, und Riswan Kurbanow, Abgeordneter in der Staatsduma in Moskau. Als Dritten nannte der tschetschenische Präsident den Duma-Abgeordneten Bekchan Barachojew aus der Nachbarrepublik Inguschetien. In dem Video bedroht Kadyrow die Politiker aus den Nachbarvölkern, fordert aber zugleich, man solle aus dem Vorfall in Moskau keinen ethnischen Streit konstruieren. (dpa/jW)