Hamas und Fatah beraten in Kairo über »nationale Einheit«

Pedro Pardo/Pool AFP via AP/dpa Schritte zur Einheit angesichts der tödlichen Bedrohung: Chinas Außenminister Wang Yi mit Vertretern palästinensischer politischer Organisationen in Beijing (23.7.2024)

Kairo. Die lange Zeit verfeindeten palästinensischen Organisationen Hamas und Fatah haben in Kairo Gespräche unter anderem über den Gaza-Krieg aufgenommen. Wie die Hamas am Mittwoch mitteilte, werde in der ägyptischen Hauptstadt auch über Bemühungen zur »nationalen Einheit« gesprochen. Zwei Vertreter der Fatah im Westjordanland bestätigten gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die Gespräche. Die beiden Organisationen hatten 2007 in einer kurzen bewaffneten Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in den palästinensischen Gebieten gekämpft. Dabei übernahm die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen. Im Juli hatte die Hamas mitgeteilt, sie habe in Beijing eine Vereinbarung zur gemeinsamen Arbeit an einer »nationalen Einheit« mit anderen palästinensischen Organisationen unterzeichnet, darunter die Fatah. (AFP/jW)