Miersch soll SPD-Generalsekretär werden

Kay Nietfeld/dpa Matthias Miersch (Berlin, 5.7.2022)

Berlin. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch soll mit sofortiger Wirkung neuer SPD-Generalsekretär werden. Die Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken schlugen Miersch kommissarisch als Nachfolger des zurückgetretenen Kevin Kühnert vor, meldete am Montag abend die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf »Parteikreise«. Das Präsidium folgte der Empfehlung der Parteichefs demnach einstimmig. Miersch gilt als »Parteilinker«. Er sitzt seit 2005 im Bundestag. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist der Rechtsanwalt seit 2021. In dieser Funktion ist Miersch zuständig für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Vor kurzem hatte Miersch erklärt, erneut für den Bundestag kandidieren zu wollen. Kühnert hatte am Montag überraschend erklärt, er werde sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurückziehen. (dpa/jW)