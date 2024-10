Irans Außenminister im Libanon

Marwan Naamani/dpa Der iranische Außenminister Abbas Araghchi stellt sich bei seinem Besuch im Libanon Fragen von Journalisten (Beirut, 4.10.2024)

Teheran/Beirut. Irans Außenminister Abbas Araghchi ist zu Gesprächen im Libanon. Der Besuch in der Hauptstadt Beirut solle Irans Solidarität mit dem libanesischen Volk demonstrieren, schrieb ein Ministeriumssprecher auf X. Beobachter vermuten, dass es in den Gesprächen vor allem um die Nachfolge des durch einen israelischen Luftangriff getöteten Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah geht. Der Iran ist ein enger Verbündeter der Hisbollah.

»Wir haben nicht die Absicht, weiterzumachen«, erklärte Araghchi vor Journalisten in Bezug auf die iranischen Raketenangriffe auf militärische Ziele in Israel am 1. Oktober, betonte aber: »Sollte Israel weitere Aktionen gegen den Iran unternehmen, wird unsere Antwort härter ausfallen«. Die iranische Reaktion werde »angemessen und gut durchdacht sein«. Begleitet wurde er unter hohen Sicherheitsvorkehrungen durch die libanesischen Streitkräfte.

Der Minister wird von zwei Abgeordneten sowie dem Chef des iranischen Roten Halbmonds, einer Schwestergesellschaft des Roten Kreuzes begleitet. Laut Angaben des iranischen Außenministeriums erhält der Libanon bei dem Besuch eine Hilfslieferung mit 10 Tonnen Nahrungsmitteln und Medikamenten überreicht. (dpa/jW)